العالم اليوم - بعد عام على فشل نهجها.. تراس تطالب بخفض الضرائب في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر بعد عام على فشل نهجها.. تراس تطالب بخفض الضرائب في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - حضت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة المحافظة ليز تراس الحكومة على إقرار تخفيضات ضريبية من أجل دعم النمو الاقتصادي، وذلك بعد حوالى عام على تسبب سياستها باضطرابات في الأسواق وضعت البلاد على شفير انهيار مالي.

ودافعت ليز تراس في خطاب عن نهجها منتقدة "25 عاما من إدارة الاقتصاد بالتراضي"، تسببت على حد قولها بركود اقتصادي، ووصفت خصومها بأنهم "تحالف معاد للنمو".

وقالت تراس في كلمة أمام معهد "إنستيتيوت فور غوفرنمنت" للدراسات السياسية "أعتقد أنه من المهم أن نفهم ذلك وأن نُسقط هذا التراضي في إدارة الاقتصاد، إن أردنا تفادي مشاكل أكبر في المستقبل".

وألقت كلمتها في وقت لا تزال بريطانيا تشعر بتبعات ولايتها القصيرة والفوضوية، مشددة الضغط على خلفها ريشي سوناك مع اقتراب الانتخابات العام المقبل.

وتسببت حكومتها قبل عام بانهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية، بطرحها مشروع ميزانية ينص على نفقات كبرى بدون تخصيص تمويل لها، بررتها تراس بضرورة تحفيز النمو.

واضطر بنك إنجلترا إلى التدخل بصورة عاجلة لحماية الاستقرار المالي للبلاد، مما دفعها إلى الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط في منصبها.

وكان المحافظ السابق لبنك إنجتلرا، مارك كارني، قد شن هجوما على تراس متهماً إياها بتحويل بريطانيا إلى "الأرجنتين".

وبحسب كارني، فإن "أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل زعيمة المحافظين السابقة ليز تراس - التي أصبحت أقصر رئيسة وزراء في التاريخ عندما استقالت العام الماضي - لديهم سوء فهم أساسي لما يحرك الاقتصادات"، مشيداً في الوقت نفسه بـ "السياسات التقدمية"، فيما هاجم "الشعبويين اليمينيين المتطرفين".

وخلال حديثه على هامش قمة التقدم العالمي في مونتريال، انتقد محافظ بنك إنجلترا السابق (شغل المنصب من العام 2013 حتى العام 2020) ما وصفه بـ "وجهة النظر المضللة" بأن خفض الضرائب والإنفاق الحكومي يؤدي إلى النمو الاقتصادي، متهماً أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالرغبة في "هدم مستقبل البلاد".

وأضاف: "التقدميون يبنون أشياءً تدوم، كالرعاية الصحية والبنية التحتية والمدارس والفرص والاستدامة والازدهار.. الآخرون لديهم نموذج مختلف.. إنهم يعملون في أعمال الهدم..".