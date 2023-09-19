العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط قبيل اجتماعات البنوك المركزية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تهبط قبيل اجتماعات البنوك المركزية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في ختام جلسة الثلاثاء، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وهبط المؤشر نيكي 0.87 بالمئة إلى 33242.59 نقطة. وانخفض سهم طوكيو إلكترون 5.23 بالمئة مسجلا أسوأ أداء على المؤشر.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة الاثنين.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول "توخى المستثمرون الحذر قبل حدثين كبيرين، اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان".

وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.03 بالمئة وتراجع سهم رينيساس إلكترونكس لصناعة الرقائق 4.75 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.29 بالمئة بعد تراجع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها آرم هولدنجز في ثاني يوم من التداول.

وتتوقع أسواق المال أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، لكن التركيز سينصب على الحصول على إرشادات من البنك المركزي بشأن المرحلة التالية.

كما سيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة الجمعة بعد اختتام اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وينتظر المستثمرون تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قال لصحيفة في وقت سابق من الشهر إن البنك المركزي قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وتعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من خسائره المبكرة وأغلق مرتفعا 0.08 بالمئة عند 2430.39 نقطة، مع صعود سهم شركة تويوتا موتور 2.07 بالمئة وارتفاع مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.56 بالمئة.

وارتفع قطاع البنوك 2.08 بالمئة وتقدمت أسهم صانعي السيارات 2.06 بالمئة.

وقفز قطاع الشحن 3.12 بالمئة ليصبح من أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33.