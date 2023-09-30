السيسي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: أمامكم فرصة للتغيير

القاهرة ـ د.ب.أ: وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشَّعب المصري، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، تعقيبًا على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما حققته الدولة خلال الفترة الماضية: «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها».

وأضاف السيسي أنَّ «جزءًا كبيرًا من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدى المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه».

وأشار إلى أنَّ «مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» في العاصمة الإدارية الجديدة.

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