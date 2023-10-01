بعثة الأمم المتحدة تصل قره باخ فـي أول زيارة منذ 30 عاما

باكو ـ ا.ف.ب: وصلت بعثة تابعة للأُمم المُتَّحدة إلى ناجورني قره باخ، لِتكونَ الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي.

وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية بأنَّ «بعثة أُممية وصلت إلى قره باخ صباح الأحد»، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصًا.

الأسبوع الماضي، وافق الانفصاليون الأرمن الذين سيطروا على ناجورني قره باخ لمدَّة ثلاثة عقود، على تسليم أسلحتهم وحلِّ حكومتهم إثر هجوم خاطف شنَّته باكو الأسبوع الماضي.

وبدَّد اتفاق السُّلطات الانفصالية في قره باخ حلم الأرمن الممتد منذ قرون بإعادة توحيد ما يقولون إنَّها أراضي أجدادهم المقسَّمة بين قوى إقليمية منذ العصور الوسطى.

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