العالم اليوم - فيديو: لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:26 مساءً - أظهر مقطعُ فيديو جديد لحظة اعتقال الشرطة الأميركية للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، على الطريق السريع في مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا.

ويُظهر الفيديو إيقاف عناصر الأمن للمشتبه به وتكبيل يديه، بعد مطاردته وهو على متن سيارة.

ويوم الإثنين وجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا.

وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع ترامب وأعرب له عن ارتياحه بأنه آمن وبخير.

وأكد بايدن الإثنين أنه ندد على الدوام بالعنف السياسي، غداة المحاولة المفترضة الثانية لاغتيال ترامب.

وقال بايدن في فيلادلفيا "نددت على الدوام بالعنف السياسي وسأظل أندد به"، مضيفا "في أميركا، نقوم بتسوية خلافاتنا في شكل سلمي في صناديق الاقتراع، وليس تحت وطأة تهديد بندقية".