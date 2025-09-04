العالم اليوم - إسرائيل ترفض زيارة ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف بفلسطين

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل ترفض زيارة ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف بفلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 08:17 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أن الدولة العبرية ترفض استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء في بيان للخارجية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أجرى اتصالًا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، دعا خلاله باريس إلى "إعادة النظر في مبادرتها الهادفة للاعتراف بدولة فلسطينية"، مؤكداً أن استمرار هذه الخطوة "يتنافى مع مصالح إسرائيل".

وأضاف البيان: "ما دامت فرنسا تواصل مبادرتها وجهودها التي تتنافى ومصالح إسرائيل، فإن هذه الزيارة (لماكرون) لا مجال للقيام بها".

وكانت هيئة هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن ماكرون، كان قد طلب "زيارة سريعة" لإسرائيل، لكنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض ذلك، حال أصرّ على المضي قدمًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة البث، نشرته يوم الأربعاء، نقل نتنياهو إلى ماكرون رسالة، ردًا على طلبه، مفادها أنه "يجب عليه التراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل زيارة إسرائيل"، لكن الرئيس الفرنسي رفض ذلك.

وكان ماكرون قد أعلن في يوليو الماضي أن فرنسا ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، لتصبح أول قوة غربية كبرى تقدم على هذه الخطوة، مؤكداً أن القرار يأتي "وفاءً بالتزام باريس التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".