نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏حركة حماس تدعو إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة في جزء من مدينة غزة لإبعاد الرهائن عن الخطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت ‏حركة حماس، إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة في جزء من مدينة غزة لإبعاد الرهائن عن الخطر.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".