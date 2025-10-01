نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إغلاق محور نتسريم من جهة الجنوب وتحقيق سيطرة عملياتية على المحور شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق محور نتسريم من جهة الجنوب وتحقيق سيطرة عملياتية على المحور شمال قطاع غزة.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".