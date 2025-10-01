نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستضيف القمة الإسبانية المصرية الثالثة حول العناية المركزة استمرارا للتبادل العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعقد القمة الإسبانية المصرية الثالثة حول العناية المركزة هذا العام في جامعة أسيوط، حيث سيشارك في القمة العديد من المتحدثين الإسبان والمصريين بهدف تعزيز التعاون بين إسبانيا ومصر في مجال الصحة والطب.

ووفق بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة، فبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم معرض فوتوغرافي بعنوان ”مدينة الزهراء، المدينة المشرقة“ للمصور الإسباني رافائيل كارمونا.

ويضيف الأساتذة الإسبان والمصريون المشاركون في هذا الاجتماع خبرات لا تقدر بثمن حيث يقدمون أهم التطورات في هذا المجال ويتم عرض أحدث التطورات في الطب المكثف ويتم ضمان استمرار التبادل العلمي بين إسبانيا ومصر بشكل دقيق وذو صلة وثيقة. تغطي جلسات القمة أهم القضايا الحالية التي تواجهها وحدات العناية المركزة حول العالم يوميًا. يتم تنسيق القمة بشكل أساسي من قبل جامعة أسيوط والكلية المصرية لأطباء العناية المركزة.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التعاون لا يقتصر على القضايا التخصصية فحسب، بل يستند إلى فهم أعمق للتاريخ المشترك والترابط الثقافي. ولهذا السبب، بادرت السفارة الإسبانية في مصر بتنظيم معرض بعنوان ”مدينة الزهراء: المدينة المشرقة“ للمصور الإسباني رافائيل كارمونا، بهدف الحث على التفكير في الروابط الفكرية والثقافية الدائمة التي تجمع البلدين. مدينة الزهراء هي مدينة قديمة في قرطبة، مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وترمز إلى الإرث الثقافي المشترك بين إسبانيا ومصر، كما أنها تكرّم مسقط رأس شخصية القمة، الطبيب ابن رشد، الذي عاش ومارس الطب في قرطبة خلال القرن الثاني عشر. سيكون المعرض مفتوحًا للجمهور في جامعة أسيوط يومي 1 و2 أكتوبر 2025.