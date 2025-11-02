روسيا تسقط 283 مسيّرة أوكرانية

روسيا تسقط 283 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها تصدت لـ9 هجمات أوكرانية بالقرب من مدينة كرأسنوارميسك شرقي أوكرانيا، حاولت من خلالها فك الحصار عن التشكيلات العسكرية الأوكرانية المحاصرة في المدينة، وتمكنت من إسقاط 283 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن وحداتها استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 141 منطقة على خطوط القتال وكبدتها 460 جنديا وخسائر بالمركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة أن طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، شنت هجوما على منشآت الطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 بشكل شبه يومي، تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.