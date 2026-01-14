تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال في كل البطولات.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:23 مساءً - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من يناير الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله كل طرف إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية من البطولة القارية.

ويطمح منتخب مصر إلى استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن خزائنه منذ ستة عشر عاما، حيث يعود آخر تتويج للفراعنة إلى نسخة عام 2010، بينما يدخل منتخب السنغال اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة.

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال

تعد مواجهة نصف النهائي المقبلة هي المباراة 14 التي تجمع بين منتخبي مصر والسنغال في تاريخ مشاركاتهما ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما التقيا من قبل في 13 مباراة سابقة.

فوز السنغال: 6 مباريات.

فوز مصر: 5 مباريات.

التعادل: 2.

وسجل لاعبو منتخب مصر 19 هدف في شباك المنتخب السنغالي، في حين استقبلت شباك الفراعنة 13 هدف خلال تاريخ المواجهات السابقة.

ويتقاسم مامي ضيوف، مهاجم منتخب السنغال السابق، وأحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين، برصيد هدفين لكل منهما.

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال في كأس أمم إفريقيا

وعلى مستوى بطولة كأس أمم إفريقيا فقط، التقى المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب السنغال الفوز في 3 مواجهات، بينما فاز منتخب مصر في 2، دون تسجيل أي حالة تعادل.

وتحمل مواجهة اليون طاب خاص، في ظل التاريخ الطويل من الندية بين المنتخبين، ما يزيد من سخونة اللقاء المنتظر في سباق التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية.