شكوك حول مشاركة مدافع ليفربول قبل مواجهة مارسيليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 07:22 مساءً - تحيط حالة من الغموض بموقف أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لخوض اللقاء مساء غدٍ الأربعاء، عندما يحل ضيف على مارسيليا في ملعبه، في مباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط طموحات كبيرة من جانب الفريق الإنجليزي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتدور الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع الفرنسي "إبراهيما كوناتي" في اللقاء، بعدما غادر إلى فرنسا خلال الساعات الماضية بسبب ظروف عائلية خاصة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جاهزيته للحاق بالمباراة أو غيابه عنها بشكل نهائي.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويسعى لتحقيق فوز يمنحه أفضلية كبيرة في حسم التأهل إلى دور الـ16 دون الحاجة للمرور عبر مرحلة الملحق.

وفي السياق ذاته، عاد محمد صلاح للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، استعدادًا لمواجهة مارسيليا، إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته في اللقاء لم يُحسم حتى الآن.