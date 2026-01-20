الإمارات تقبل دعوة أمريكا للمشاركة في مجلس السلام.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 07:22 مساءً - أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، عن قبل دعوة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أل الانضمام إلى مجلس السلام.

الشيخ محمد بن زايد ودونالد ترامب

حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، من خلال بيان رسمي تم نشره منذ قليل عبر موقع وزارة الخارجية، "إن دولة الإمارات قررت قبول دعوة أمريكا من أجل المشاركة في مجلس السلام".

كما يعكس ذلك على أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام العشريني، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ويهدف من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في نفس السياق، فقد جدد الشيخ عبدالله بن زايد، في بيانه الصادر مؤخرًا، على ثقة دولة الإمارات بقيادة الرئيس ترامب وكذلك التزامه بالسلام العالمي، مما يعمل بذلك على دعم تعزيز التعاون، وأيضًا الاستقرار والازدهار للجميع.