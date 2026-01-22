بطرق مجانية مفتوحة.. كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - يخوض منتخب الجزائر لكرة اليد اختبارًا جديدًا في بطولة كأس أمم إفريقيا، عندما يواجه منتخب رواندا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية المقامة حاليًا في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويسعى محاربو الصحراء إلى تصحيح المسار والعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات، بعد البداية غير الموفقة التي تعرض لها المنتخب في الجولة الأولى بالخسارة أمام نيجيريا، وهي النتيجة التي عقدت حسابات المجموعة مبكرًا وأجبرت الجزائر على الدخول في حسابات الفوز ولا غيره.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الجزائر ورواندا ونيجيريا وزامبيا، وسط منافسة قوية على بطاقتي التأهل للأدوار الإقصائية، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية مضاعفة للطرفين.

موعد مباراة الجزائر ضد رواندا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ورواندا اليوم الخميس 22 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ضد رواندا علي الإنترنت

تُبث مواجهة الجزائر ضد رواندا ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد مجاناً بأكثر من طريقة مجانية.

وتتيح القنوات الجزائرية متابعة المباراة لجمهورها، بالإضافة إلى قناة ON Time Sports 3 HD التي تغطي جانباً كبيراً من مباريات البطولة.

ويمكنكم مشاهدة المباراة ايضا عبر الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد (CAHB) على يوتيوب، والتي توفر بثاً مباشراً لكافة مباريات البطولة.