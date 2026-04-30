اضبطها الآن.. تردد قناة موريكس اللبنانية Murex TV...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:33 مساءً - شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث عن تردد قناة موريكس اللبنانية Murex TV على القمر الصناعي نايل سات، خاصة بعد عودة القناة للظهور بقوة وتقديم محتوى سينمائي لبناني مميز.

وأصبحت القناة من أبرز القنوات التي تجذب محبي الأفلام اللبنانية لما تقدمه من محتوى كامل دون تقطيع أو حذف.

قناة Murex TV اللبنانية ومحتواها السينمائي

تعد قناة Murex TV من القنوات اللبنانية المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية، حيث تركز بشكل أساسي على الأعمال اللبنانية الناجحة.

وتعرض القناة أفلامًا لنجوم الصف الأول في السينما اللبنانية، مما جعلها تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور العربي.

كما تعتمد على مكتبة متنوعة تجمع بين الأفلام الحديثة والكلاسيكية، ما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة مختلفة.

تردد قناة Murex TV على نايل سات

يمكن استقبال قناة Murex TV اللبنانية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

وتعمل القناة بجودة بث عالية تتيح مشاهدة واضحة دون تقطيع.

طريقة ضبط قناة Murex TV على الرسيفر

يمكن إضافة القناة بسهولة على جهاز الاستقبال من خلال خطوات بسيطة.

يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار التركيب اليدوي، وبعدها تحديد القمر الصناعي نايل سات.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات التردد والضغط على بحث، ثم حفظ القناة بعد ظهورها.

مميزات قناة Murex TV اللبنانية

تتميز القناة بعرض أفلام لبنانية كاملة دون حذف أو تقطيع، وهو ما جعلها محط اهتمام الكثير من المشاهدين.

كما تقدم جودة بث عالية مع استمرارية في العرض دون فواصل مزعجة.

وتحرص أيضًا على تقديم محتوى يناسب جمهور السينما الباحث عن الأعمال المميزة والحصرية.