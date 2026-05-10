من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 06:29 مساءً - شهدت كواليس أحد البرامج التلفزيونية في مصر واقعة صادمة بعدما تعرضت الإعلامية المصرية مروة عبدالمنعم لهجوم مفاجئ من شبل أسد أثناء تصوير حلقة خاصة عن الحيوانات المفترسة، ما أدى إلى إصابتها ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى وسط حالة من الرعب بين فريق العمل.

الواقعة التي تحولت خلال دقائق إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت الجدل حول خطورة استضافة الحيوانات المفترسة داخل الاستوديوهات التلفزيونية، خاصة مع تكرار الحوادث المرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة.

إصابة مروة عبدالمنعم بعد هجوم شبل أسد أثناء التصوير

بدأت تفاصيل الحادثة خلال تصوير حلقة تلفزيونية كانت تتناول طرق التعامل مع الحيوانات المفترسة، حيث ظهرت مروة عبدالمنعم وهي تقترب من شبل الأسد في محاولة للتفاعل معه أمام الكاميرات وتقديم فقرة ترفيهية للمشاهدين.

وخلال التصوير، باغت شبل الأسد الإعلامية برد فعل عنيف وغير متوقع، بعدما هاجم يدها وكتفها بصورة مفاجئة، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل الاستوديو، بينما حاول المدربون وفريق الإعداد السيطرة على الحيوان سريعاً وإبعاد الإعلامية عن موقع الخطر.

وتحولت الأجواء داخل الاستوديو من حالة هادئة إلى لحظات من الصراخ والذعر، قبل أن يتم إيقاف التصوير فورًا واستدعاء الإسعاف لنقل الإعلامية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل مروة عبدالمنعم إلى المستشفى وتلقيها لقاح السعار

عقب إصابتها، خضعت مروة عبدالمنعم لفحوصات وإجراءات طبية عاجلة داخل المستشفى، حيث قرر الأطباء تطبيق بروتوكول احترازي كامل للتعامل مع إصابات الحيوانات المفترسة.

وشمل العلاج الحصول على حقن الوقاية من فيروس السعار، بالإضافة إلى المضادات الحيوية والمسكنات اللازمة، تحسبًا لحدوث أي مضاعفات صحية ناتجة عن العضة والخدوش التي تعرضت لها أثناء الهجوم.

وبعد ساعات من القلق بين جمهورها، خرجت الإعلامية لتطمئن متابعيها، مؤكدة أنها غادرت المستشفى وتخضع حاليًا للراحة المنزلية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة رغم الصدمة النفسية التي تعرضت لها بسبب الواقعة.

حادث مروة عبدالمنعم يعيد الجدل حول الحيوانات المفترسة في البرامج

أثار الحادث موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المتابعين بضرورة فرض ضوابط صارمة على استخدام الحيوانات المفترسة داخل البرامج التلفزيونية، حفاظًا على سلامة المذيعين وفِرق التصوير.

ويرى متخصصون في التعامل مع الحيوانات البرية أن الأسود والنمور، حتى وإن كانت صغيرة السن أو مدربة، قد تُظهر سلوكًا عدائيًا مفاجئًا نتيجة طبيعتها الغريزية، وهو ما يجعل وجودها داخل أماكن التصوير المغلقة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

ومع تصدر الواقعة لمحركات البحث خلال الساعات الماضية، تتواصل التساؤلات حول مدى أمان هذه الفقرات التلفزيونية، وما إذا كانت الجهات المختصة ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى تشديد الرقابة على ظهور الحيوانات المفترسة في البرامج الترفيهية.