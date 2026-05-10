نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 06:29 مساءً - تسدل الستار على فصل جديد من واحدة من أطول وأضخم السلاسل الدرامية التاريخية في تركيا بعدما تقرر إيقاف مسلسل "المؤسس أورهان" عقب موسم واحد فقط، رغم الزخم التاريخي الكبير الذي تحمله سيرة السلطان أورهان والتي كان ينتظر أن تمهد لاستمرار ملحمة درامية امتدت لنحو 12 عامًا.

الدراما التاريخية في تركيا

شهدت الدراما التاريخية إقبالًا واسعًأ بين الجمهور التركي منذ انطلاقة السلسلة الشهيرة" قيامة أرطغرل" عام 2014 والذي استمر عرضه إلى خمسة مواسم محققًا نسب مشاهدة قياسية، حتى انتقلت الراية المسلسل التاريخي" المؤسس عثمان" الذي أكمل المسيرة وعرض على مدار ستة مواسم كاملة لترسيخ ملحمة تاريخية درامية قوية تتوارثها الأجيال، إلا أن "المؤسس أورهان" جاء يعكس التوقعات ليثير تساؤلات واسعة حول أسباب تعثر الامتداد الجديد رغم النجاحات القوية التي حققتها الأجزاء السابقة.

"قيامة ارطغرل" المسلسل الذي أعاد قواعد التاريخ والدراما

لم تكن سلسلة قيامة ارطغرل مجرد سرد لقصة تاريخية لكنه يمثل انعطافة كبرى في مسار الإنتاج الدرامي التركي وتحول العمل إلى ظاهرة ثقافية تخطت الحواجز الجغرافية معيدًا صياغة هوية الدراما التركية ومكانتها.

مثلت شخصية" أرطغرل" نقطة التحول الكبرى في مسيرة النجم التركي" أنجين ألتان دوزياتان" حيث أعاد من خلالها صياغة مفهوم البطل الدرامي واستطاع أن يتجاوز حدود التمثيل التقليدي ليقدم عرض لا مثيل له ويرتبط اسمه بالقيم التي مثلها بالمسلسل، وهو ما منحه حضورًأ جماهيريًا وإعلاميًا ليكون اسمه صورة مرادفة لروح القائد التاريخي.

المؤسس عثمان امتداد صعب لارطغرل

شكل "المؤسس عثمان" حلقة الوصل الأكثر دقة في تاريخ السلسلة إذ تجاوز مفهوم الجزء الثاني التقليدي للأعمال الدرامية ليكون مشروعا قائمًا بذاته مع ترسيخ الأحداث الدرامية المميزة.

انتقلت شعلة البطولة من الأب المؤسس إلى الابن المؤسس، في اختبار حقيقي لم يختبر فقط قدرة العمل على البقاء، بل مدى قدرته على الخروج من ظلال 'أرطغرل' الكثيفة. كان الرهان يكمن في الحفاظ على ذروة الزخم الجماهيري، مع محاولة تجنب الفخ المنصوب دوماً في مثل هذه التحولات: فخ المقارنة الذي قد يظلم البدايات الجديدة.

المؤسس أورهان قصة نهاية الدراما التاريخية

على النقيض من ذلك، فإن مسلسل المؤسس أورهان الذي كان ينظر إليه كبداية لحقبة جديدة واعدة في السلسلة يوجه اليوم خطر التوقف النهائي بعد موسم يتيم، حيث يأتي هذا القرار الصادم مخالفاً لكافة التوقعات التي تنبأت له بمسيرة طويلة الأمد، على غرار الأعمال الدرامية التاريخية التي سبقت وأرست قواعد الاستمرارية لسنوات.