بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 06:29 مساءً - استقرت أسعار السبائك الذهبية في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 8000 جنيه للجرام، وهو العيار الأساسي المستخدم في تصنيع السبائك بمختلف أوزانها داخل محال الصاغة وشركات الذهب.

ويأتي استقرار أسعار السبائك وسط متابعة قوية من المستثمرين لتحركات الذهب عالميًا، خاصة في ظل استمرار التذبذب في الأسواق الدولية وتأثير تغيرات أسعار الفائدة والدولار على المعدن الأصفر.

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار الآمن في مصر، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها الأقل تكلفة من حيث المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 10 مايو 2026 في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 8000 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام حوالي 20 ألف جنيه، فيما استقرت سبيكة 5 جرامات عند مستوى 40 ألف جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 80 ألف جنيه، ووصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى 160 ألف جنيه، في حين سجلت الأونصة الذهبية وزن 31.10 جرام نحو 248.800 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 400 ألف جنيه، مع اختلاف السعر النهائي وفقًا لقيمة المصنعية ورسوم الدمغة المضافة من الشركات والتجار.

استقرار سعر الذهب عيار 24 يدعم هدوء سوق السبائك

ساهم استقرار سعر الذهب عيار 24 في الحفاظ على هدوء أسعار السبائك الذهبية داخل السوق المحلي، خاصة مع تراجع حدة التغيرات السعرية مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت قفزات قوية في أسعار المعدن النفيس.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن الطلب على السبائك لا يزال مستمرًا، خصوصًا من جانب المستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بمعدلات التضخم وتقلبات أسعار العملات الأجنبية.

وتُعد السبائك الذهبية الخيار الأكثر جذبًا للراغبين في الاستثمار الآمن، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية وسهولة إعادة البيع، بالإضافة إلى تنوع الأوزان المتاحة بما يناسب مختلف الفئات الشرائية.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة

يترقب سوق الذهب المحلي تحركات الأسعار العالمية خلال الأسبوع الجاري، والتي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب والسبائك في مصر، خاصة مع انتظار صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة مرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.

ويتوقع خبراء الذهب أن تستمر حالة التذبذب في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس على حركة أسعار الذهب محليًا سواء بالارتفاع أو التراجع، وفقًا لاتجاهات السوق العالمية وحجم الطلب على المعدن النفيس.

ويواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين في مصر باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق المالية العالمية.