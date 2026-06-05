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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 45 مليون

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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 45 مليون

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 45 مليون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 07:24 مساءً -  

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (عناصر إجرامية – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل، مخدرات، سلاح نارى، حريق عمد" ) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها، واتخاذهم من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

مقتل 7 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 45 مليون

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر البؤرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق قذائف نارية من مدفع أر بى جى تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومقتل 7 من عناصر البؤرة، وضبط بحوزتهم (13 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 14 قطعة سلاح نارى " مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد، 10 بنادق آلية ، طبنجة" - عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بقرابة (45) مليون جنيه.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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