مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 6 -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:29 مساءً - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 30 - 6 - 2026 العديد من المباريات ، يتصدرها لقاء فرنسا ضد السويد وكوت ديفوار ضد النرويج، وكذلك المكسيك ضد الإكوادور، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

ساحل العاج × النرويج - الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports Max 1

فرنسا × السويد - الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports Max 2

المكسيك × الإكوادور - الساعة 4 صباح الأربعاء على قناة beIN Sports Max 1