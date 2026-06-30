وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العام الدراسى 2027

وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العام الدراسى 2027

وزير الصناعة يشارك بالجلسة النقاشية بالغرفة الألمانية بشأن تقنيات إزالة الكربون المستدام

وزير الصناعة يشارك بالجلسة النقاشية بالغرفة الألمانية بشأن تقنيات إزالة الكربون المستدام

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان خطة العمل المشترك خلال فصل الصيف لمجابهة ارتفاع الأحمال

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان خطة العمل المشترك خلال فصل الصيف لمجابهة ارتفاع الأحمال

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 6 -...

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 6 -...

كشف ملابسات تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى...

كشف ملابسات تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى...

وزير العمل يشهد فعاليات قمة ”مصر للأفضل 2026”.....

وزير العمل يشهد فعاليات قمة ”مصر للأفضل 2026”.....

طقس اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. ارتفاع جديد...

طقس اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. ارتفاع جديد...

إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «30 يونيو وبناء الإنسان.. مسيرة وطن نحو التنمية»

إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «30 يونيو وبناء الإنسان.. مسيرة وطن نحو التنمية»

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون امتحان اللغة الثانية

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون امتحان اللغة الثانية

حفاوة أمريكية.. مدرب سلة جامعة جونزاجا يهدي قميص الفريق لحسام وإبراهيم حسن

حفاوة أمريكية.. مدرب سلة جامعة جونزاجا يهدي قميص الفريق لحسام وإبراهيم حسن

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 6 -...

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 6 -...

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 6 -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:29 مساءً - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 30 - 6 - 2026 العديد من المباريات ، يتصدرها لقاء فرنسا ضد السويد وكوت ديفوار ضد النرويج، وكذلك المكسيك ضد الإكوادور، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم
ساحل العاج × النرويج - الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports Max 1
فرنسا × السويد - الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports Max 2
المكسيك × الإكوادور - الساعة 4 صباح الأربعاء على قناة beIN Sports Max 1

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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