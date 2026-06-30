طقس اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. ارتفاع جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري 39 درجة .

شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط رياح: أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة: بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة) على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من (50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 4) متر.

فرص ضعيفة: لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 37.

العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 38.

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 38.

بنها: الصغرى 24 والعظمى 37.

دمنهور: الصغرى 23 والعظمى 36.

وادي النطرون: الصغرى 24 والعظمى 37.

كفر الشيخ: الصغرى 23 والعظمى 36.

بلطيم: الصغرى 23 والعظمى 32.

المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 37.

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 36.

شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 36.

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 35.

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31.

العلمين: الصغرى 23 والعظمى 30.

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29.

السلوم: الصغرى 22 والعظمى 32.

دمياط: الصغرى 24 والعظمى 31.

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 31.

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 37.

الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 38.

السويس: الصغرى 24 والعظمى 37.

العريش: الصغرى 21 والعظمى 34.

رفح: الصغرى 20 والعظمى 33.

رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 38.

نخل: الصغرى 24 والعظمى 37.

كاترين: الصغرى 16 والعظمى 33.

الطور: الصغرى 25 والعظمى 36.

طابا: الصغرى 22 والعظمى 35.

شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 39.

الغردقة: الصغرى 27 والعظمى 38.

رأس غارب: الصغرى 25 والعظمى 38.

سفاجا: الصغرى 26 والعظمى 38.

مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 37.

شلاتين: الصغرى 28 والعظمى 38.

حلايب: الصغرى 24 والعظمى 35.

أبو رماد: الصغرى 24 والعظمى 34.

مرسى حميرة: الصغرى 25 والعظمى 34.

أبرق: الصغرى 26 والعظمى 39.

جبل علبة: الصغرى 26 والعظمى 38.

رأس حدربة: الصغرى 25 والعظمى 33.

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 38.

بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 38.

المنيا: الصغرى 25 والعظمى 39.

أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 40.

سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 41.

قنا: الصغرى 27 والعظمى 43.

الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43.

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43.

الوادي الجديد: الصغرى 24 والعظمى 42.

أبو سمبل: الصغرى 26 والعظمى 42.