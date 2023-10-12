انت الأن تتابع خبر اتفرج الكلمة كاملة .. أبو عبيدة: استدعينا 3000 مقاتل .. والمعركة مستمرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن القسام "مارست على الاحتلال خداعًا استراتيجيًا بدأ منذ أوائل عام 2022" وأضاف إنّ "معركة طوفان الأقصى بدأت من حيث انتهت معركة سيف القدس عام 2021، ونحن ذهبنا إليها من أجل الأسرى والمسرى".

وحول تفاصيل التحضير لمعركة طوفان الأقصى، ذكر أبو عبيدة أنّ "معركة طوفان الأقصى بدأت انطلاقًا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما، وقيادة المقاومة كانت تعمل بلا كلل أو ملل وتواصل الليل بالنهار وهي ترى أمامها هذا الهدف".

وأعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أنّ عملية طوفان الأقصى اشتملت على إطلاق 3500 صاروخ وقذيفة مدفعية استهدفت فرقة غزة، "التي قمنا بتدميرها من خلال 15 نقطة، كما هاجمنا 10 نقاط تدخل عسكري إضافية خلال الهجوم على مراكزها".

وقال: "كنا حريصين على إخفاء النوايا والتدريبات والتحركات قبل تنفيذ طوفان الأقصى، ووضعنا خططًا مكثفة لتدريب القوات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة، كما وضعنا خطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة، و1500 لعمليات الدعم والإسناد".

وأكد أبو عبيدة أنّ كتائب القسام "حققت في هذه المعركة أكثر مما كنا نعتقد ونخطط"، مشيرًا إلى أنّ "وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو قبل المعركة"، وأضاف أنّ "العدو يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء والأولى محاسبة قيادته على ذلك"، مشددًا على أنّ "معركة طوفان الأقصى مستمرة على الأرض في كل محاور العمليات".