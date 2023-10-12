انت الان تتابع خبر تسنيم الإيرانيّة نقلًا عن مصدر مطلع: مفاجأة كبرى للاحتلال في غزّة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت وكالة تسنيم الإيرانيّة (شبه رسميّة)، نقلًا عن مصادر مطلعة في المقاومة الفلسطينية إنّ "حركة حماس درست منذ التخطيط لعملية طوفان الأقصى الاستعدادات اللازمة لمواجهة الهجوم البري للكيان الصهيوني على غزة".

وأشرات إلى أنّ المصادر تقول: "إنه من الطبيعي أن تدرس حماس وسائر فصائل المقاومة أثناء التخطيط للهجوم، خيار التوغل البري للجيش الصهيوني في غزة، وأعدت الإجراءات اللازمة لذلك، فلهذا فإن هناك خطة لمفاجئة كبرى قادمة لخلق كابوس كبير للجنود الصهاينة إذا قاموا بشن هجوم بري".

وأفادت وكالة تسنيم، أنّ "المقاومة في الماضي كانت لها تجارب مماثلة في مجال الإجراءات الاستباقية لإفساد مخطط الكيان الصهيوني وفي هذا السياق يمكن على سبيل المثال أن نشير الى حرب الـ 33 يومًا، حيث أدى أسر جنود من العدو الصهيوني إلى تغيير مخطط تل أبيب لاحتلال جنوب لبنان وفي نهاية المطاف الحاق الهزيمة بالعدو خلال هذه العملية".

وقالت "إنّه منذ سيطرة حماس على غزة عام 2005، لجأ الكيان الصهيوني 4 مرات إلى شن عمليات واسعة النطاق في غزة؛ لكنه لم يتمكن أبدا من الاحتفاظ ولو بمتر واحد من تراب هذه الأرض خلال احتلاله، هذا في حين أن القوة العسكرية لحماس تضاعفت اليوم -مقارنة بالاعوام الأولى من سيطرتها على غزة - ويبدو من المستحيل الاستيلاء على غزة".



وأشارت "يرى مراقبون دوليون وحتى خبراء صهاينة، أنّ عملية طوفان الأقصى كانت بمثابة فضيحة استخباراتية كبرى للكيان الصهيوني. ومن الطبيعي مع هذه الاستعدادات أن يكون مخططو هذه العملية قد اتخذو الإجراءات الكافية لمراحلها المقبلة، وخاصة قرار سلطات تل أبيب بشن عمليات برية في غزة".