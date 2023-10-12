انت الان تتابع خبر اتفرج .. المصادقة على حكومة الحرب .. ومستوطنون يطردون ويشتمون وزراء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صادق "كنيست" دولة الاحتلال الإسرائيلي على حكومة الطوارئ، الخميس، في ظلّ غياب للمعارضة عن الحكومة التي يسعى فيها نتنياهو حسبَ تصريح خبراء إلى تقاسم المسؤوليّة واحتواء غضب وضغط الشارع، وليسَ فقط إدخال أعضاء لهم خلفية عسكريّة.

وكان رئيس المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، قد صرّح، في وقتٍ سابق اليوم، بأنّ المعارضة لن تنضم إلى حكومة الطوارئ ولكنها لن تمانع تشكيلها.

وقال لابيد، في تصريحات داخل "الكنيست"، إنّ "المعارضة لن تُصوّت اليوم ضد حكومة الطوارئ، لكن ما تشكّل هو بناء لا يمكنه العمل".

وانعقدت الليلة الهيئة العامة لــ"الكنيست" للمصادقة على انضمام وزراء الاحتلال الجدد من حزب "معسكر الدولة" إلى حكومة الطوارئ، وذلك بعدما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ، مؤكداً أنّ "مستقبل إسرائيل على المحك".

ويأتي إعلان "حكومة الطوارئ" وسط ضغوط يتعرّض لها وزراء حكومة الاحتلال من جانب المستوطنين الذين يعيشون حالة من الذعر والقلق بسبب عملية "طوفان الأقصى"، إذْ قد تعرّض أمس وزراء من حزب الليكود الإسرائيلي لهجمات من قبل مستوطنين ووجّهوا لهم شتائم واتهامات بأنّهم "دمّروا إسرائيل"، وذلك خلال زيارتهم للجرحى في المستشفيات الإسرائيلية.