الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات لباحات الأقصى واعتقالات في الضفة

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت تحقيقات ميدانية استهدفت عشرات الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم ونابلس وجنين وقلقيلية والأغوار الشمالية وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

على صعيد آخر، أصدر جيش الاحتلال قرارا عسكريا يقضي بتجريف نحو 200 دونم من أراضي الفلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ويشمل القرار إزالة الأشجار في مناطق تمتد من برك تجميع مياه الصرف الصحي غرب طولكرم، مرورا ببوابة "104 نتساني عوز"، وصولا إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمال المدينة.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بحماية مستعمرة "بيت حيفر" الواقعة شمال طولكرم، في خطوة تصنف ضمن سياسة توسعية تتخذ غطاء أمنيا.

وأكد مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، أمير داوود، في بيان، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الحالي، 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار بذريعة اتخاذ تدابير أمنية.

وقال إن هذه الأوامر استهدفت مساحة تقدر بـ607 دونمات، مسجلة تصاعدا غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر.