الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدأ البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، أول جولة خارجية له منذ انتخابه، متوجهاً إلى تركيا ولبنان في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وتمتد الزيارة ستة أيام من 27 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول، وتشكل أول اختبار دولي له على مستوى العلاقات الخارجية.

البابا لاوون الرابع عشر يبدأ أول جولة خارجية الخميس

وسيؤكد البابا خلال جولته على أهمية الحوار بين الأديان والدعوة للسلام، حيث يستهل زيارته في تركيا بإحياء مرور 1700 عام على مجمع نيقية الذي وضع أسس "قانون الإيمان" المسيحي الجامع.

أما في لبنان، فتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل الأزمات التي يعانيها البلد منذ 2019، بدءاً من الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات العامة، مروراً بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وصولاً إلى الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وقد بدأت التحضيرات في المناطق التي سيزورها البابا، من تعبيد الطرق وتزيينها بصوره، إلى رفع لافتات تحمل شعار "لبنان يريد السلام".