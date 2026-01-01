الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الخميس، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري قازان ونيجنيكامسك بجمهورية تتارستان الروسية، إضافة إلى عدد من المطارات الدولية في وسط البلاد.

روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية

وأشارت الوكالة، في بيان صحفي، أن هذه القيود تأتي ضمن بروتوكولات الحماية الجوية المعتمدة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لإجراء التقييمات الفنية اللازمة للمجال الجوي، مع استمرار التنسيق مع شركات الطيران لضمان تقليل التأثير على حركة المسافرين واستئناف الرحلات بصورة طبيعية فور زوال الأسباب.