 منظمات دولية تدعو إسرائيل لإلغاء قيودها على العمل الإنساني في غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - طالبت منظمات دولية وأممية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن الإجراءات التي فرضتها على منظمات العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، محذرة من أن هذه القيود قد توقف عملها تمامًا، وفق شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الخميس.

وأكدت إسرائيل، الخميس، أنها "ستنفذ الحظر" على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.



وتواجه نحو 37 منظمة تهديدًا بتعليق أنشطتها في غزة بدءًا من اليوم الخميس، في حال لم تقدم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين .