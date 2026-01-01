الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستسلم الجانب الأمريكي بيانات إحدى المسيرات الأوكرانية التي استهدفت مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا في مقاطعة نوفغورود.

موسكو تسلم واشنطن بيانات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر الرئاسة

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "فحص نظام الملاحة في إحدى الطائرات الأوكرانية المسيّرة التي أسقطت في مقاطعة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر 2025، مكّن الاستخبارات الروسية من كشف مهمة تحليقها ووجهتها".

وورد في البيان: "بيانات التوجيه كشفت أن الهدف النهائي للهجوم كان موقعا في مقر الرئاسة الروسية بمقاطعة نوفغورود شمال غربي روسيا، وقررنا تسليم هذه البيانات إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية".

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن الهجوم لم يستهدف الرئيس بوتين فحسب، بل ضرب جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في أوكرانيا.