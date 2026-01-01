الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت محافظة القدس، في تقرير شامل صدر يوم الخميس، عن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت المدينة وسكانها خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل منظومة قمع متكاملة تهدف إلى تهويد المكان واقتلاع الإنسان، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

تقرير محافظة القدس: 144 شهيدًا و72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات

نزيف الدم

سجل التقرير ارتقاء 144 شهيدًا مقدسيًا خلال خمس سنوات:

2021: 16 شهيدًا

2022: 19 شهيدًا

2023: 51 شهيدًا (الأكثر دموية تزامنًا مع العدوان على غزة)

2024: 35 شهيدًا

2025: 23 شهيدًا

احتجاز الجثامين

بلغ عدد جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال 51 جثمانًا بنهاية 2025، بعد أن كانت 23 فقط في 2022، في سياسة وصفها التقرير بأنها عقاب جماعي بعد الموت.

المسجد الأقصى في خطر

رصد التقرير اقتحام 289,497 مستوطنًا للمسجد الأقصى خلال خمس سنوات، بينها 74,114 اقتحامًا في عام 2025 وحده، إضافة إلى دخول أكثر من 70 ألف شخص تحت غطاء "السياحة"، وسط طقوس تلمودية علنية تهدف لتغيير الوضع القائم.

اعتقالات وأحكام جائرة

وثق التقرير 11,555 حالة اعتقال، بينها 804 في عام 2025 (شملت 81 طفلًا و53 سيدة).

إصابة 6,528 مقدسيًا برصاص واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

إصدار 1,491 حكمًا بالسجن الفعلي و755 قرار اعتقال إداري.

فرض 2,386 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى و821 قرار حبس منزلي.

حرب الهدم والاستيطان

نفذت سلطات الاحتلال 1,732 عملية هدم وتجريف، بينها 397 في عام 2025.

إصدار 1,439 إخطار هدم وإخلاء.

المصادقة على مشاريع استيطانية تضم أكثر من 72 ألف وحدة جديدة، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد.

اعتداءات المستوطنين

سجل التقرير 1,467 اعتداءً نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، بينها 484 اعتداء في عام 2025، تنوعت بين الإيذاء الجسدي وتخريب الممتلكات وانتهاك المقدسات.

ويخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة لتفريغ القدس من سكانها الأصليين وطمس هويتها العربية والإسلامية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.