أخبار اليمن : بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالعأعلنت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة الضالع، رفضها القاطع للدعوات "المسمومة" التي ترفع شعار "استعادة دور المؤتمر"، واصفة إياها بأنها محاولات بائسة تهدف إلى تمزيق اللحمة الداخلية للتنظيم وخدمة أجندات خارجية مشبوهة.

واستنكر المؤتمريون في بيان صادر عن فرع المحافظة قيام أشخاص "لا يحق لهم الادعاء بالانتساب للمؤتمر" بهذه المساعي، مؤكدين أن بعضهم فُصل بقرارات تنظيمية، والبعض الآخر انحاز ضد المؤتمر خلال "ثورة الأحزاب" عام 2011 قبل أن يستقيل ويعود إلى أحزابه الأصلية، وبالتالي لا يمثلون سوى أنفسهم.

وجدد مؤتمريو الضالع وقوفهم الكامل خلف القيادة الشرعية المنتخبة من الدورة الثانية للجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في صنعاء بتاريخ 2 مايو 2019م، برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبو راس، واعتبروها المرجعية الوحيدة المخولة بتمثيل المؤتمر والحفاظ على وحدته. وشددوا على أن إعادة ترتيب أوضاع المؤتمر هي "شأن تنظيمي داخلي" لا يمكن البت فيه إلا عبر مؤتمر عام يعقد بعد زوال ظروف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام في اليمن.

"دوت الخليج" ينشر فيما يلي نص البيان:

وقفت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة الضالع على التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والإعلامية واخرها ما يتصل بتلك الدعوات المسمومة التي ترفع شعارات خادعة بمسمى استعادة دور المؤتمر،حيث ادانت تلك المحاولات التي تهدف الى تمزيق اللحمة الداخلية للمؤتمر وتفتيتها خدمة لأهداف واجندات خارجية مشبوهة.

ويعلن أبناء المؤتمر في الضالع استهجانهم الشديد لكون مساعي استهداف التنظيم ينفذها اشخاص لا يحق لهم الادعاء بالانتساب للمؤتمر كون بعضهم فصلوا منه بقرارات تنظيمية نافذة ،وبعضهم انحازوا ضد المؤتمروتأمروا عليه اثناءثورة الأحزاب عام 2011 قبل ان يستقيلوا ويهرولوا عائدين الى احزابهم الاصلية ،وبالتالي فهم لا يمثلون سوى شخوصهم فقط ومشاريعهم مكشوفة ومرفوضة من جميع القواعد المؤتمرية الشريفة والصامدة داخل وطنها.

ويجدد مؤتمريو الضالع وقوفهم خلف القيادة الشرعية المنتخبة من دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في صنعاء 2 مايو 2019م والمخولة بتمثيل المؤتمر وقيادته واستعادة دوره والحفاظ على وحدته ،مؤكدين أن إعادة ترتيب أوضاع المؤتمر هي شأن تنظيمي داخلي يجب أن يتم وفقاً للنظام الداخلي من خلال المؤتمر العام الذي يتطلب انعقاده ظروف طبيعية ومستقرة لن تتوفر الا بانتهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام في ربوع اليمن.

إن قيادات وقواعد المؤتمر في الضالع وهي تعلن وقوفها خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالاخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر، ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة في صنعاء ،لتؤكد أنها ستظل ثابتة على مواقفها المبدئية، داعمة لكل إجراءات القيادة في العاصمة صنعاء الرامية إلى حماية التنظيم من أي شرخ أو اختراق، رافضة كل نداءات الفرقة والتشرذم مهما تعددت أسماؤها.

أحمد عبادي المعكر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع

الضالع -الجمعة 21 ذو القعدة 1447هـ الموافق 8 مايو 2026م