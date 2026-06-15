دوت الخليج -

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شمالي قطاع غزة. الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى "اليمن السعيد" في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 5 آخرين. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 72 ألفا و996 شهيدا، و173 ألفا و246 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

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