اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

وزير العدل يفتتح مؤتمرا حول مكافحة الجريمة السيبرانية

وزير العدل يفتتح مؤتمرا حول مكافحة الجريمة السيبرانية

الرئيسية أخبار عالمية

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

دوت الخليج -
الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى "اليمن السعيد" في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 72 ألفا و996 شهيدا، و173 ألفا و246 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق