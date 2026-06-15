أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، استشهاد 27 شخصا وإصابة 67 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى "3783 شهيدا و11699 مصابا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.