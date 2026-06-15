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أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

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أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

دوت الخليج -
صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، استشهاد 27 شخصا وإصابة 67 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى "3783 شهيدا و11699 مصابا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

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