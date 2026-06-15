أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ صالح محمد عبدالله الصوفي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، عضو المجلس المحلي بمحافظة عدن، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة مجتمعه باعتباره واحداً من الشخصيات الاجتماعية والمؤتمرية المعروفة، بنشاطها وسعيها الدائم للخير والاصلاح بين الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه في هذا المصاب.
وابتهل نائب رئيس المؤتمر إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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