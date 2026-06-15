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أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

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أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

دوت الخليج -
بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، زيارة ما يسمى برئيس إقليم "أرض الصومال" إلى كيان العدو الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن على من يزور ويصافح ويعترف بمجرمي الحرب الصهاينة الملطخةً أيديهم بدماء الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وإيران واليمن ومن يكنون العداء للأمة الإسلامية ومقدساتها أن يشعر بالعار والخجل.

وأشارت إلى أن قرب هرجيسا من كيان العدو الإسرائيلي المحتل لن يزيدها إلا بُعدًا عن محيطها العربي وأمتها الإسلامية ولن يحقق لها هدفاً أو يلبي لها غاية.

وبينت أن الموقف العربي ينبغي أن يتجاوز مربع الإدانة ويتخذ مواقف ملموسة لوقف هذه الخطوات المشينة الصادرة عن هرجيسا.

وشدّد البيان على أن كيان العدو الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق مخططاته الخبيثة في الصومال والقرن الأفريقي، مؤكدًا أن اليمن سيكون له بالمرصاد.

وأعلنت وزارة الخارجية وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الإفريقي والمنطقة برمتها.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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