أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم
كشرت ألمانيا عن أنيابها باكراً في كأس العالم 2026، وذلك باكتساحها كوراساو 7-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
افتتح فيليكس نميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم تعادل ليفانو كوميننسا لصالح كوراساو التي تشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخها، في الدقيقة 26.
وأعاد نيكو شلوتربيك التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وسجل جمال موسيالا هدفاً رابعاً في الدقيقة 47، ثم أضاف ناثانيال براون الخامس بالدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف الألمان بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيز أونداف في الدقيقة 78، واختتم السباعية بعدها بعشر دقائق جوشوا كيميتش.
وضمن منتخب ألمانيا بشكل كبير التأهل للدور الثاني بفضل هذا الانتصار العريض، بينما يلتقي فجر الإثنين في نفس المجموعة منتخبا كوت ديفوار والإكوادور.
وسجلت ألمانيا 7 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم آخر مرة في مباراة البرازيل الشهيرة بنصف نهائي نسخة 2014 التي توجت بلقب بطولتها.
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