بورصة الكويت ترتفع 1.33%أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 116.07 نقطة، أي نسبة 1.33 في المئة، ليبلغ مستوى 8839.03 نقطة.

وتم تداول 474.5 مليون سهم، عبر 26418 صفقة نقدية بقيمة 133.9 مليون دينار كويتي "نحو 436.5 مليون دولار أمريكي".

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 39.30 نقطة، أي ما يعادل 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 8711.1 نقطة، من خلال تداول 256.4 مليون سهم، عبر 14892 صفقة نقدية بقيمة 42.7 مليون دينار "نحو 139.2 مليون دولار".

كما كسب مؤشر السوق الأول 138.42 نقطة، أو 1.51 في المئة، ليبلغ مستوى 9324.93 نقطة، من خلال تداول 218 مليون سهم، عبر 11526 صفقة بقيمة 91.1 مليون دينار "نحو 297 مليون دولار".

وزاد مؤشر "رئيسي 50" أيضا بمقدار 30.1 نقطة، أي نسبة 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 9716.88 نقطة، من خلال تداول 212.5 مليون سهم، عبر 11857 صفقة نقدية بقيمة 36.9 مليون دينار "نحو 120.3 مليون دولار".