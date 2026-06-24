81 ألف طالب بالقسم العلمي يؤدون امتحان الأحياء بالثانوية الأزهرية.. واستمرار الاختبارات حتى 8 يوليو

81 ألف طالب بالقسم العلمي يؤدون امتحان الأحياء بالثانوية الأزهرية.. واستمرار الاختبارات حتى 8 يوليو

وزارة العمل تطرح 210 وظائف بالقاهرة الجديدة برواتب تصل إلى 9700 جنيه.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم

وزارة العمل تطرح 210 وظائف بالقاهرة الجديدة برواتب تصل إلى 9700 جنيه.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم

أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

أبراج الأربعاء 24 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الأربعاء 24 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

إنجلترا تفشل في اختراق حصون غانا

إنجلترا تفشل في اختراق حصون غانا

دينا الوديدي تلجأ للقضاء بسبب الشائعات المنتشرة حولها

دينا الوديدي تلجأ للقضاء بسبب الشائعات المنتشرة حولها

إصابة لاعب الكرة أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ حرصت قناة النهار المصرية على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بعد ت إقرأ المزيد

إصابة لاعب الكرة أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ حرصت قناة النهار المصرية على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بعد ت إقرأ المزيد

من هو صاحب عبارة "يا مصر بتعمليها إزاي"؟ منة القيعي توضح بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها المشهد خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية ك إقرأ المزيد

من هو صاحب عبارة "يا مصر بتعمليها إزاي"؟ منة القيعي توضح بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها المشهد خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية ك إقرأ المزيد

أحمد فهمي يعود لدراما رمضان 2027 بمسلسل كوميدي

أحمد فهمي يعود لدراما رمضان 2027 بمسلسل كوميدي

مي عز الدين تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في أحدث جلسة تصوير

مي عز الدين تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في أحدث جلسة تصوير

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

دوت الخليج-متابعات -
فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال
أنعش المنتخب الكرواتي آماله في التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، حاصداً أول ثلاث نقاط عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البنمي بهدف نظيف سجله البديل بوديمير (ق 54)، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب استاد تورنتو بكندا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة للبطولة العالمية.

دخل الطرفان أرض الملعب بشعار لا بديل عن الفوز للإبقاء على حظوظهما قائمة في التأهل، بعد تعثرهما في الجولة الافتتاحية، إذ تجرعت كرواتيا مرارة الهزيمة أمام إنجلترا بنتيجة (2-4)، في حين سقطت بنما أمام غانا بهدف نظيف، وهذه الضغوط فرضت بداية هجومية مفتوحة غابت عنها التحفظات الدفاعية المعتادة، حيث بادر المنتخب الكرواتي بالهجوم أولاً عبر قائده المخضرم لوكا مودريتش، الذي ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه لتمر فوق العارضة البنمية.

وقاد منتخب بنما هجوماً مضاداً أسفر عن ضربة رأسية قوية للاعب خوسيه رودريغيز، إلا أن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تألق في التصدي لها ببراعة، واستمرت المباراة متكافئة بين الجانبين من حيث نسبة الاستحواذ وتبادل المحاولات الهجومية، وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط كادت كرواتيا أن تخطف التقدم عبر تسديدة مباغتة وبالغة القوة أطلقها اللاعب مارتن باتورينا، لكن حارس مرمى بنما استبسل في الذود عن شباكه وحول الكرة بردة فعل سريعة إلى ركلة ركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

ومع مطلع الشوط الثاني، دفع مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش بورقتين هجوميتين لزيادة الفاعلية الهجومية، حيث أشرك الثنائي أنتي بوديمير وأندري كراماريتش بديلين لبيتر موسى والمدافع يوشكو جفارديول، وسرعان ما أتت هذه التغييرات ثمارها، إذ نجح البديل بوديمير في اقتناص هدف التقدم بعدما تربص لعرضية جوسيب ستانيشيتش، وحول الكرة مباشرة داخل الشباك البنمية.

وقاد منتخب بنما هجمة سريعة انتهت بركلة ركنية، إلا أنها ارتدت بهجوم كرواتي خاطف قاده القائد لوكا مودريتش، الذي مرر كرة ذكية وضعت ماريو بازاليتش في وضعية انفراد تام بالمرمى، لكن الأخير سددها في جسد الحارس، مضيعاً فرصة محققة لتعزيز التقدم الكرواتي بهدف ثانٍ.

واندفع لاعبو بنما نحو الأمام بحثاً عن تعديل النتيجة، وتألق الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي لتسديدتين متتاليتين، منقذاً فريقه من هدف تعادل كان وشيكاً، ورغم محاولات وكفاح المنتخب البنمي لإدراك التعادل، فإن المنتخب الكرواتي حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بهدف نظيف.
المصدر _ البيان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق