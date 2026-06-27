نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

مصر تدين اعتداءات إسرائيل داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لدمشق

مصر تدين اعتداءات إسرائيل داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لدمشق

وزير الخارجية يستقبل مفوضة الصحة والشئون الإنسانية بالاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية يستقبل مفوضة الصحة والشئون الإنسانية بالاتحاد الأفريقي

شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث طائرة أرامكو

شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث طائرة أرامكو

أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية: لن نقبل باستمرار العدوان والحصار

أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية: لن نقبل باستمرار العدوان والحصار

لتصحيح المفاهيم الخاطئة: 5 خرافات حول التبرع بالكلى يفنَدها خبراء مايو كلينك

لتصحيح المفاهيم الخاطئة: 5 خرافات حول التبرع بالكلى يفنَدها خبراء مايو كلينك

وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تعزيز التعاون في ملف العمالة المصرية بالخارج

وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تعزيز التعاون في ملف العمالة المصرية بالخارج

النواب يقر علاوة دورية 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها

النواب يقر علاوة دورية 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها

الرئيسية أخبار مصرية

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى " نسر الأناضول -2026" بدولة تركيا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى " نسر الأناضول -2026" بدولة تركيا

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى " نسر الأناضول -2026" بدولة تركيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 08:18 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى " نسر الأناضول -2026" بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأزربيجان بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطى ، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا .

 

بدأت فعاليات التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة ، ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة لصقل مهارات القوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

 

 يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والتركية .

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني

أخبار ذات صلة

0 تعليق