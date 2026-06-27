انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى " نسر الأناضول -2026" بدولة تركيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 08:18 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى " نسر الأناضول -2026" بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأزربيجان بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطى ، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا .

بدأت فعاليات التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة ، ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة لصقل مهارات القوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والتركية .