انت الأن تتابع خبر طلاق هشام حداد وزوجته بعد زواج دام 12 عام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر طلاق الفنان هشام حداد وزوجته ناتالي رزق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت صفحة "العراب" المتخصصة بالأخبار الفنيّة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن إنفصال الممثل الكوميديّ ومُقدّم البرامج هشام حداد عن زوجته ناتالي زرقا، بعد زواج دام 12 سنة.



وأشارت الصفحة إلى أنّ هشام وناتالي لم يكشفا عن الأسباب التي دفعتهما إلى الإنفصال.



وتجدر الإشارة إلى أنّ حداد وزرقا رزقا بطفلين خلال فترة زواجهما، هما مارك وكارل .