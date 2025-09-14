إيهاب فهمي: دور المحقق والدكتور فخ لأي ممثل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان إيهاب فهمي في حلقة خاصة واستثنائية، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" وفي تعقيب على سؤال حول دوره كضابط مباحث في المسلسل وتقديم هذا الدور بالشكل السهل الممتنع."

تصريحات إيهاب فهمي

قال: "في الدراما هناك أدوار ممكن أن تكون فخ ويقع فيها الممثل، ومنها المحقق والدكتور، والفكرة لدي كيف أن أصل بالمشهد إلى المفروض منه في سهولة ويسر وبمتعة وأداء ينال استحسان المشاهد."

وتابع: "أثناء أحداث المسلسل كنت أتعامل بطريقة مختلفة مع كل ممثل وممثلة على حسب شخصيته، بيننا لغة وتفاهم في تعاملنا خلال أحداث المسلسل".

إيهاب فهمي يتحدث عن تعاونه مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد

واردف: “المخرج وائل عبدالحميد عند تقديم أي عمل فني تجده يبذل مجهودًا كبيرًا. وأنا أقدر هذا، وهو صديقي بالمناسبة، ومؤلف المسلسل حساس جدًا ومميز، وأهم شيء هو أن الجمهور أعجب بالعمل الفني ونال رضاه واستحسانه".

وعقب المخرج وائل فهمي عبد الحميد: “الفنان إيهاب فهمي فنان رائع وتعاونا في العديد من الأعمال قبل ذلك، ولكن هذه المرة الدور مختلف، أعتقد أن هذه أول مرة يقدم فيها دور ضابط المباحث والذي يتمتع بذكاء حاد وسهولة بأسلوب جديد وقدرات كبيرة في التعامل مع كافة أنواع البشر”.



