كوميديا ورومانسية وفانتازيا وتشويق.. 4 أفلام تزين موسم أكتوبر السينمائي

تستعد السينما المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل لاستقبال موجة جديدة من الأعمال المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والرومانسية والفانتازيا والإثارة، في موسم يبدو واعدًا للجمهور وصنّاع السينما على حد سواء.

فيلم "فيها إيه يعني"

ويفتتح الموسم بفيلم “فيها إيه يعني” المقرر طرحه في الأول من أكتوبر، وهو من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب، ومن إخراج عمر رشدي في أولى تجاربه السينمائية. وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يأتي في أي وقت، من خلال قصة محاسب متقاعد يستعيد مشاعره القديمة تجاه ربة منزل يلتقي بها مجددًا بعد سنوات.



فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"

كما يشهد الثامن من أكتوبر طرح فيلم “هيبتا.. المناظرة الأخيرة” في دور العرض المصرية، على أن ينطلق في الدول العربية ابتداءً من التاسع من الشهر نفسه. الفيلم من إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، مع ظهور خاص للفنان هشام ماجد، في إضافة تزيد من عنصر المفاجأة وتوحي بتحولات غير متوقعة في الأحداث.



فيلم “أوسكار.. عودة الماموث"



أما على صعيد الفانتازيا، فيطل فيلم “أوسكار.. عودة الماموث” على الجمهور خلال أكتوبر الجاري دون تحديد يوم العرض النهائي بعد. الفيلم من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، والطفلة ليا سويدان، وإخراج هشام الرشيدي.



فيلم "سفاح التجمع"

ويختتم الموسم بفيلم “سفاح التجمع”، الذي يواصل أبطاله حاليًا تصوير مشاهده الأخيرة تمهيدًا لطرحه في أكتوبر، الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وآية سليم، ومن إنتاج أحمد السبكي، في حين يخوض المخرج محمد صلاح العزب تجربته الإخراجية الأولى من خلال هذا العمل.