نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة الراحل خليل مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير خليل مرسي، الذي رحل عن عالمنا في 5 أغسطس 2014، عن عمر يناهز 67، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز أعمال خليل مرسي الفنية.

نبذة عن خليل مرسي



ولد خليل مرسي في 21 سبتمبر 1946، بالقاهرة، واسمه بالكامل خليل مرسي خليل سلطان، درس في كلية الزراعة ثم درس فنون المسرح قام بعمل دراسات عليا بعد ذلك.



مشوار خليل مرسي الفني



وشارك "مرسي" في كثير من الاعمال الفنية المختلفة بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز أعماله في السينما:فيلم الجزيرة 2، علقة موت، امرأة هزت عرش مصر، علمني الحب، حبك نار، العقرب، الطيب والشرس والجميلة، صاحب الصورة، شياطين المدينة، الساحر، الامبراطورة، أقوى الرجال، وغيرها من الأعمال.



ومن الأعمال الدرامية: مسلسل خلف الله، لن أعيش في جلباب أبي، سلطان الغرام، سر الأرض، باب الخلق، النار والطين، العراف، أبواب الخوف، سكة الهلالي، ميراث الريح، أوبرا عايدة، قضية رأي عام، وادي الملوك، الرحايا، يوميات ونيس، حضرة المتهم أبي، وغيرها.