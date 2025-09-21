نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود عبدالعزيز يروج لمسلسله الجديد "وتر حساس 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد محمود عبدالعزيز لأحدث أعماله الدرامية، وهي الجزء الثاني لمسلسل "وتر حساس"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك محمد محمود عبد العزيز، محبيه صورة البوستر الدعائي للمسلسل، معلقًا: “يا مسهل يا كريم يا رب، بكره إن شاء الله عرض أول حلقة وهستنى رأى حضراتكم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا”.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

ويشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس 2" نخبة من أبرز النجوم منهم، محمد محمود عبد العزيز، غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، إلهام وجدي، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وتميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.