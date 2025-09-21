نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يشهد حفل ختام الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء اليوم، فعاليات ختام الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج»، والذي استضافته مكتبة الإسكندرية في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وأكد وزير الثقافة في كلمته خلال الحفل، أن المهرجان يعكس مكانة الإسكندرية كعاصمة للفن والإبداع، مشيرًا إلى أن ما شهده على مدار أيامه يعكس طاقات إبداعية صادقة لشباب المسرح الذين اجتمعوا تحت راية حب هذا الفن العريق.

وقال الوزير إن المهرجان نجح في تحويل قاعات العروض إلى ساحات للتجريب والحوار والتعبير، حيث تلاقت التجارب المسرحية من مصر وأكثر من اثنتي عشرة دولة عربية وأجنبية، لتؤكد أن المسرح لغة عالمية قادرة على بناء جسور التواصل بين الشعوب.

وأضاف أن “مسرح بلا إنتاج” انطلق من الإسكندرية بفكرة بسيطة وإيمان عميق برسالة الفن، وبجهود مؤسسيه وشبابه والمتطوعين الذين تجاوز عددهم المئات، صار اليوم علامة مضيئة على خريطة المهرجانات الدولية. وأشاد بروح الابتكار والإرادة التي جعلت المهرجان نموذجًا يحتذى به.

وشدد وزير الثقافة على أن الوزارة ستظل داعمة للمبادرات التي تمنح الشباب مساحات للتعبير وتبادل الخبرات، إيمانًا بأن الاستثمار في العقول والخيال هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وشهد حفل الختام تكريم النجم محمد هنيدي، الذي تحمل الدورة الحالية اسمه، وتسلم التكريم الفنان أحمد السقا نيابة عنه، حيث وجه السقا اعتذارًا لجمهور المهرجان عن غياب صديقه هنيدي، مؤكدًا اعتزازه بتسلم الجائزة نيابة عنه.

كما تضمن برنامج الحفل عرضًا للفيلم الوثائقي الذي وثق أبرز فعاليات الدورة، وفقرات فنية مميزة، إلى جانب تكريم أعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم.