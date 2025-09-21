نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر ثقافة بورسعيد كامل العدد في العرض المسرحي "حواديت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف قصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العرض المسرحي "حواديت"، ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الداعمة لاكتشاف المواهب المسرحية.

العرض من إنتاج مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية، صياغة وإخراج خالد جلال، ويعد مشروع تخرج الدفعة الثالثة، "دفعة الفنان الراحل علي فايز"، ضمن مبادرة "نجوم المستقبل"، التى أقيمت على مدار ثلاث سنوات.

شهد العرض حضور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الدكتور شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين منهم: حمدي الوزير، سامح الصريطي، د. أيمن الشيوي، محمد رزق، منى هلا، أمير صلاح، جلال عشري، المخرج محمد الدسوقي، والمنتج هشام سليمان، وبحضور وسام العزوني، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف، مدير قصر ثقافة بورسعيد إضافة إلى نخبة من النقاد، والجمهور الذي ملأ القاعة عن آخرها.





تدور أحداث العمل في إطار استعراضي مشوق يجمع بين الكوميديا والدراما من خلال 15 اسكتشا متنوعا، يعبر كل واحد منها عن قضية اجتماعية منها: تجربة حصار كورونا، عالم السوشيال ميديا وظاهرة البحث عن الترند، التنمر، الأذى النفسي، التحرش، الفقر، والصراع بين الفن الهادف والهابط.

وقدم فريق التمثيل أداء لافتا عكس مواهبهم، بينما نجح المخرج في توظيف عناصر الإضاءة والمؤثرات الصوتية بشكل مؤثر، ما أضفى على المشاهد قوة بصرية ودرامية.



ويختتم العرض برسالة ملهمة تؤكد أن لكل إنسان بطولته الخاصة، وأن القصة في يديه، وعليه أن يختار إما أن يكون بطلا أو يكون مجرد دور ثانوي.

"حواديت" بطولة عدد كبير من الوجوه الشابة، من بينهم: صلاح الدالي، ياسمين عمر، نادين خالد، أحمد شرف، إسراء حامد، أحمد شاهين، طارق الشريف، هند حسام الدين، أحمد الشرقاوي، أمنية النجار، أحمد هاني، ياسمين سراج، محمد عادل، يوسف مصطفى، محمد صلاح، عمر حمدي، حسام سعيد، نيفين رفعت، مي حسين، شهاب العشري، غفران الشاعر، شيري أشرف، آية ماجد، رنا عطوفة، ندى فاضل، عائشة عطية، مي عبد اللطيف، محمد سعدون، أحمد أيمن، مي عاطف، محمد وليد، سالي رشاد، سيف الدين أمين، إيمان صلاح الدين، أحمد عمرو، راندا ثروت، فتحية محمود، وأحمد الباشا.

إشراف على الأزياء والديكور محمد الغرباوي، فني ديكور محمد غنيم، تنفيذ إضاءة أحمد عبد التواب ووليد فوزي، تنفيذ صوت محمد حسن وهيثم نبيل، إعداد موسيقي أحمد الشرقاوي ورنا عطوفة، أغنية "العفريت" كلمات وغناء شهاب العشري، ومخرج منفذ علا فهمي.

وقدم العرض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد، للتأكيد على دور الثقافة في إتاحة المسرح النوعي للجمهور ودعم الطاقات الشابة في مجال الفنون الأدائية.