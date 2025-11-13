نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر إقامة حلقة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية".

موعد الجلسة

وتدار الجلسة الآن وسوف تستمر حتى 1:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.



تفاصيل الجلسة

يشارك في الجلسة كل من حسين فهمي، رئيس المهرجان، بجانب كل من: تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، فيما تدير الحوار المخرجة ماجي مرجان.

تفاصيل المناقشة



ستتناول الندوة أهمية حفظ التراث السينمائي العربي من خلال تقنيات الترميم الرقمي الحديثة، وكيفية إحياء الأفلام القديمة وصونها من التلف والاندثار، إضافة إلى دور المؤسسات الثقافية والإنتاجية في دعم مشاريع الأرشفة الرقمية وتطوير الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للسينما العربية.