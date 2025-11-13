الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، وسط أجواء مائلة للبرودة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية.

أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالجيزة مع تحذيرات من «الأرصاد» بعدم الاستقرار الجوي

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار بدأت اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وتستمر لعدة أيام، مشيرة إلى أن الحالة تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة قد تكون متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا على بعض المناطق، وتمتد إلى القاهرة الكبرى خلال فترات الليل.

وحذرت الهيئة من احتمالية أن تصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث تقدر بنحو 30% تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط رياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط، قد تثير الرمال والأتربة، إلى جانب فرص لحدوث البرق مع السحب الرعدية. وأوضحت الهيئة أنها تتابع الموقف الجوي بشكل مستمر وستصدر تحديثات فورية حال حدوث أي تغييرات في خرائط الطقس.

وتواصل هيئة الأرصاد متابعة التطورات الجوية لتحديد مدى استمرار الحالة الحالية خلال الأيام المقبلة.