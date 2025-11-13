الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل المرشحون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 حملاتهم الانتخابية التي انطلقت في 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، والتي حددت الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية وآليات الإنفاق والتبرعات.

استمرار حملات مرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وسط ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية

وأكدت الهيئة أن لكل مرشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية، من خلال نشر وتوزيع المواد الدعائية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة، شريطة الالتزام بالقانون والضوابط الدستورية، مع السماح للمرشح بتعيين ممثل لإدارة حملته رسميًا أمام الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن فترة الدعاية والصمت الانتخابي تخضع للمواعيد المقررة بالجدول الإجرائي رقم 38 لسنة 2025، وتحظر ممارسة الدعاية خارج تلك المواعيد وحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بـ500 ألف جنيه للمرشح الفردي، و200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة، فيما يبلغ الحد الأقصى للقوائم 6.67 مليون جنيه للقائمة المخصصة لـ40 مقعدًا، و17 مليون جنيه للقائمة المخصصة لـ102 مقعد، مع نسب مخفضة في الإعادة.

كما شددت الهيئة على أن تمويل الدعاية يكون من أموال المرشح الخاصة أو من تبرعات الأشخاص الطبيعيين والأحزاب المصرية بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأقصى للإنفاق، مع حظر تلقي أي دعم من جهات أجنبية أو كيانات اعتبارية.