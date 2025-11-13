نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالواحد السيد يدعم نجلته "نور" لاعبة مسار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي، إنه يدعم نجلته نور لاعبة المنتخب الأول لكرة القدم للسيدات، ولاعبة فريق مسار في ظل المستويات المميزة التي تقدمها.

وأكد عبد الواحد السيد أن نور نجحت في التوفيق بين ممارستها لكرة القدم وبين دراستها في كلية الهندسة، خاصة وأنها لاعبة أساسية في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم للسيدات، كما سبق لها تمثيل كافة المنتخبات في الفئات العمرية المختلفة.

وأشاد مدير الكرة بنادي البنك الأهلي بالدور الذي لعبه أحمد رمضان المدير الفني السابق لفريق مسار في تطوير مستوى نور سواء مع الفريق أو المنتخب الأول.

وأوضح عبد الواحد السيد أنه لا يتدخل في اختيارات نور في كرة القدم ولكنه يدعمها باستمرار ويثق في قدراتها واختياراتها.